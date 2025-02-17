Aşkale'de Yoğun Kar Yağışı Çatılara Zarar Verdi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı evlerin çatıları çöktü.

Meteorolojinin uyarısıyla ilçe merkezi de dahil bir çok yerleşim alanında kuvvetli kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı. Merkeze 30 kilometre mesafedeki Altıntaş köyünde Hikmet ve Fikret Duman kardeşlere ait olduğu öğrenilen ev ve ahırların çatıları, 2 gün aralıksız devam eden kar yağışının ağırlığına dayanamayarak çöktü. Kardeşlerin durumu fark edip önce bireylerini sonra da ahırlardaki hayvanları dışarı çıkarması muhtemel bir facianın önüne geçti. Duman kardeşler, daha sonra çöken çatıyı kaldırmak için kendi imkanları ile çalışmalar yaptı. - ERZURUM