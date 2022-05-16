Asırlık yayla göçü başladı - Haberler

REŞADİYE, TOKAT (İHA) - Tokat'ta asırlardır süren yaylacılık geleneği Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde yaşatılıyor.

Tokat'ta havaların ısınması ile birlikte köyden yaylaya göç başladı. Reşadiye ilçesi Bereketli beldesine bağlı Hebüllü Mahallesinde çiftçilerin yaylaya göçü görüntülendi. Kimi vatandaşlar araçlarına yükledikleri eşyaları ve hayvanları ile yola çıkarken, kimi vatandaşlar ise yaya olarak yaylananın yolunu tuttu. Büyükbaş hayvanlar çobanların kontrolünde bir gün süreceği yolculuğu kameralara yansıdı. Hebüllü Köyü Muhtarı Kemal Arslan, köyde ekili araziler olduğu için hayvancılık yapan herkesin yaylaya göçmek mecburiyeti olduğunu ifade ederek, "Köyümüzde herkes çiftçilik yaptığı için arazinin içerisine küçükbaş, büyükbaş hayvan bırakmayız. Yaylamızda 3-4 ay yayladıktan sonra hasat zamanı kalktığında köyümüze geri göçeriz" dedi.

Yaylaya yolcuğun geleneksel olduğunu belirten Arslan, "Yaylamızla köyümüzün arası 10 kilometre civarında. Danasını, kuzusunu, koyununu alan bir günde yaylaya çıkıyor. Allah izin verirse inşallah böylece bir senede göçümüzü sağ selamet tamamlayacağız. Yayla da hayvanları yayıp, ayranını, çökeleğini, peynirini yapıyoruz. Yaylada 4 ay kalmak zorundayız. Sağ selamet hayırlısıyla bu senede göçüp yaylamızı yaylamaya gidiyoruz" diye konuştu. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel