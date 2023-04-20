Asırlık lezzet Zaza böreği bayram sofralarını süslemeye hazır

Muş'ta yaşayan Zazalar, vazgeçemedikleri yöresel lezzetlerinden Zaza böreği (heş) bu bayramda da sofralarda ki yerini almak için bir gün önceden hazırlandı.

Muş'ta yaşayan Zazalar, vazgeçemedikleri yöresel lezzetlerinden Zaza böreği (heş) bu bayramda da sofralarda ki yerini almak için bir gün önceden hazırlandı.

Muş merkeze bağlı hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Zazalar, asırlık geleneklerini devam ettiriyor. Her bayram kadınlar tarafından özenle hazırlanan ve Zaza böreği adı verilen yöresel yemek bu yılda sofralarda ki yerini kaptırmadı. Bayram sabahlarında yapılan toplu kahvaltıların vazgeçilmezi olan asırlık börek kendine has tarifi ile oldukça beğeniliyor. Soğuk kavurma, ceviz içi, çökelek ve soğan malzemeleri ile yapılan börek bayram sabahı baklavanın yerine tüketiliyor. Kadınlar tarafında evlerde yapılan Zaza böreği, tepsi içerisine açılan hamurun üzerine sırası ile çökelek, soğan, kavurma ve ceviz içi konulduktan sonra üzerine bir kat daha hamur geçirilip fırına verilerek pişirilmeye bırakılıyor.

Ortalama 25 dakika da pişen Zaza böreği isteğe bağlı pişirildiği tepsi ile birlikte ya da servis tabaklarına üçer dilim dizilerek servis ediliyor. Bayram için evlerinde Zaza böreği yapan Hurmiye Yüce, baklava yerine kendi yöresel lezzetlerinden olan böreği bayram sabahında evlerine gelen misafirlere ikram ettiklerini ifade ederek, " bayram öncesi bu gün yöresel böreğimiz olan Zaza böreğini (heş) yaptık. Bizim yöresel yemeğimizdir her bayram yaparız. Bayramdan bir gün önce arife günü hazırlığımızı yaparız. Bayramlaşma için gelen misafirlerimize kahvaltıda ikram ediyoruz. Geçmiş yıllarda camiye gelen misafirlerimize ikram ediyorduk ancak artık camiye götürmüyoruz evlerimize gelen misafirlere ikram ediyoruz. Malzeme olarak sonbahardan hazırladığımız kavurma, ceviz içi ve çökeleği kullanıyoruz. Biz bayramlarda baklava yerine Zaza böreği yapıyoruz. Genellikle çok seviliyor. Özelikle yabancı misafirlerimiz çok beğeniyor" dedi. - MUŞ