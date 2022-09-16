Malatya haber! Malatya'da asırlardır devam eden 'elle su kuyusu' açma geleneği sürdürülüyor

Edinilen Malatya gelişmesine göre Malatya'da asırlardır devam eden 'elle su kuyusu' açma geleneği sürdürülüyor Malatya'da asırlardır devam eden 'elle su kuyusu' açma geleneği gelişen teknolojiye rağmen sürdürülüyor.

Malatya'da asırlardır devam eden 'elle su kuyusu' açma geleneği sürdürülüyor

MALATYA - Malatya'da asırlardır devam eden 'elle su kuyusu' açma geleneği gelişen teknolojiye rağmen sürdürülüyor.

Battalgazi ilçesinde yaşayan Abdulvahap Özçakı asırlardır devam eden 'elle su kuyusu' açma geleneğini sürdürüyor. İlçeye bağlı Meydanbaşı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 3 dönümlük arazisinde kullanmak için kuyu açtırmaya karar veren Özçakı gelişen teknolojiye rağmen çalışmaları kazma ve kürekle yapılmasını tercih etti.

"Zor bir iş ama mecburuz"

22 yıldır geleneksel yöntemlere kuyu açma çalışmaları yaparak geçimini sağladığını kaydeden Abuzer Barışkan işlerinin zor olduğunu aktararak altı günlük bir çalışmayla 7 metre derinliğe indiklerini söyledi.

Malatya'da geleneksel yöntemlerle kuyu açma çalışması yapan usta sayının parmakla sayılacak kadar az olduğunu da ifade eden Barışkan ekmek mücadelesi için çalışmak zorunda olduklarını kaydetti.

"Bir geleneği sürdürmeye gayret ediyoruz"

Ailesine ait yaklaşık üç dönümlük bir bahçede geleneksel yöntemlerle kuyu açma çalışması yaptırdığını belirten Abdullahvahap Özçakı ise " Evimin bahçesinde yetiştirdiğim sebzeleri sulamak için eski yöntemle kuyu açtırıyorum.8 metrede su beklentimiz var. Suya bulsak da 15 metreye ineceğiz. Kuyuyu sağlam yapmaya gayret ediyorum ki uzun yıllar ayakta kalsın" diye konuştu