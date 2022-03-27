Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda - Haberler

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Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Kızılay Ağrı şubesi tarafından Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Doğubayazıt gezisi düzenlendi.

Kızılay Ağrı şubesi tarafından Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Doğubayazıt gezisi düzenlendi.

Kızılay Ağrı Kadın Kolları gönüllüleri, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlı vatandaşlar için Doğubayazıt gezisi düzenlendi. Pandemi ve yaşlılıktan dolayı dışarı çıkamayan vatandaşlar, sabah erken saatte evlerinden alındı. İshak Paşa Sarayı gezisi, Ahmedi Hani türbesi gezisi ve yemek programı ile devam ettti.

Gezme fırsatı bulan yaşlı vatandaşlar çok mutlu olduklarını ve çok keyif aldıklarını dile getirdi. - AĞRI

Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı'nda

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt, Kızılay, Ağrı, Yerel, Haberler

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