Aşçı adayları 'Master Şef' yarışmasıyla yeteneklerini sergiledi

Afyonkarahisar Şuhut Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kadın Kültür Evinde açılan 'Geleneksel Türk Mutfağı' kursu katılımcıları 'Master Şef' yarışmasıyla yeteneklerini sergiledi.

Şuhut Halk Eğitimi Merkezinin bu yıl açmış olduğu 'aşçı çırağı, aşçı yardımcısı ve son olarak Geleneksel Türk Mutfağı kursları'na katılıp belge almaya hak kazanan kursiyerler, alacakları ustalık belgesini yetenek yarışmasıyla kutladılar. Jüri üyeliğini Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sercan Yıldız, Şuhut Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yaşar Ceylan ve SYDV Müdürü Ahmet Imış'ın yaptığı en iyi aşçı yarışması yapan usta adayları önünde birbirinden lezzetli çalışmalarla sunum yaptılar. Yarışmada dereceye giren ustaların ödülleri Kaymakam Han tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR