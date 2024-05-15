Artvin Valisi Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde İncelemelerde Bulundu

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Önümüzdeki günlerde açılması planlanan ve 90 km'lik Yusufeli- Artvin karayolunu 16 km kısaltacak viyadükteki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ünsal, viyadükteki çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirterek yapılan üst yapı çalışmaların tamamlanmasının akabinde Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün hizmete açılacağını söyledi. Viyadük incelemeleri sırasında görev alan işçilerle de bir süre sohbet eden Ünsal, teknik ekip ve işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - TRABZON