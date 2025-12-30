Heyelan Nedeniyle Kapanan Artvin-Hopa Karayolu Çalışmaların Ardından Tek Şeritten Trafiğe Açıldı
Artvin'de meydana gelen heyelan sonrası kapanan Artvin-Hopa karayolu, yapılan temizleme çalışmaları ile tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
Haber : Uğur İstanbullu
(ARTVİN) - Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin– Hopa karayolu, çalışmaların ardından tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Artvin-Hopa karayolunun Borçka ilçesi geçişinde, Demirciler Köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesinin sürüklenmesi sonucu yol çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.
Yaklaşık 1,5 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolda biriken kaya ve toprakları temizlemek için çalışma başlattı.
Ekiplerin müdahalesi sonrası yol, tek şeritten kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Yetkililer, olası heyelan riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölgede temizlik ve güvenlik çalışmaları sürüyor.