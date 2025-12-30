Artvin'de Kar Etkisini Artırdı: Artvin-Ardahan Yolundaki Sahara Geçidi Kapandı, 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitim ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verilirken, Şavşat– Ardahan bağlantılı yolunda ulaşım geçici olarak durduruldu.

Artvin genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, eğitimi ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Şavşat–Ardahan bağlantılı yolda, Sahara Geçidi'nde yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle yol taşıt trafiğine geçici olarak kapatılırken; Artvin merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat, Ardanuç, Murgul ve Borçka ilçelerinde bulunan ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 30 Aralık Salı günü eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Artvin Valiliği, eğitime ara verilmesi kararını sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilerek, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı.

Öte yandan Şavşat–Ardahan bağlantılı yolda, Sahara Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Bunun üzerine Şavşat Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Şavşat–Ardahan yolunun taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığını duyurdu.Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.