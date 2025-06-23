Artvin'de Nesiller Boyu Süren Atmaca Geleneği Yaşatılıyor

Artvin'de Nesiller Boyu Süren Atmaca Geleneği Yaşatılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de atmacacılık geleneği, Abdullah Çiçek gibi gençlerin çabalarıyla yaşatılıyor. Yaklaşık 5 bin kişi bu gelenekle ilgilenirken, atmacalar göç yollarında avcılıkla birlikte geleneksel yaşam biçimi olarak sürdürülüyor.

Artvin'de nesillerdir sürdürülen atmaca geleneği, bölgedeki atmacacılar tarafından yaşatılıyor.

Artvin'de yüzyıllardır sürdürülen atmaca geleneği, bölgede yaşayan belgeli atmacacılar tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Çocukluğundan bu yana atmaca kültürüyle iç içe olan Abdullah Çiçek, dedesinden kalan bu mirası yeni nesillere aktarmaya çalışıyor. Karadeniz'in kuzeyinden güneye göç eden atmacalar, özellikle Artvin, Hopa ve Batum hattını geçiş güzergahı olarak kullanıyor. Bu göç dönemi, bölge halkı için aynı zamanda geleneksel atmaca avcılığı sezonunun da başlangıcı anlamına geliyor.

"Dedemden, babamdan öğrendim"

Atmacacılığın bir tutku olduğunu belirten Abdullah Çiçek, bu geleneği aile büyüklerinden öğrendiğini belirterek "Çocukluğumdan beri atmacacılıkla uğraşıyorum. Dedemden, babamdan, akrabalarımdan öğrendim. Herkes evde kedi köpek besler, biz atmaca besleriz. Atmacayı yakalayıp seviyoruz, bakımını yapıyoruz ve sonra tekrar doğaya salıyoruz. Bu bizim için bir gelenek, bir yaşam biçimi" dedi.

5 bine yakın kişi ilgileniyor

Rize ve Artvin'de yaklaşık 5 bin kişinin bu gelenekle ilgilendiğini ifade eden Çiçek, her yakalanan atmacanın beslenmediğini, sadece uygun olanlarının bir süre elde tutulduğunu belirtti. Atmacaların göç yollarını iyi bildiklerini söyleyen Çiçek, dağlarda sabırla beklediklerini ve bu süreçten büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Atmacacılar, sezon sonunda atmaca kuşlarını doğal ortamlarına bırakıyor. Bu şekilde hem kuşların doğal yaşam döngüsüne zarar verilmiyor hem de gelenek sürdürülmüş oluyor.

Yöre halkı, bu kültürün unutulmaması için gençlerin de bu gelenekle tanışmasını istiyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi

6 havaalanına bomba yağdı, 15 uçak imha edildi
İran'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle yıkıldı, halk sığınaklara kaçıyor
Bakan Şimşek'ten 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz

İran'ın Hürmüz adımı Türkiye'yi etkiler mi? Bakan Şimşek net konuştu
Yılmaz Tunç'tan, Fatih Altaylı açıklaması: Kimse Cumhurbaşkanını tehdit etme hakkına sahip değildir

Fatih Altaylı tutuklandı, Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur

Hürmüz kararına ABD'den ilk tepki: Özellikle bir ülke çok etkilenir
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu

Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
Milli yıldızlarımız FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na damga vurdu

Önce Kenan şimdi de Arda! Yıldızlarımız müthiş golleriyle şov yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.