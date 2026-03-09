Artvin'de Kış Şartlarında Yaylada Mahsur Kalan Hayvanlar Köylüler Tarafından Kurtarıldı

Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yavuzköy'de, kış koşulları nedeniyle mahsur kalan hayvanlar, köylülerin kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Yavuzköy'de yaşayan Fatih Kaya, drone ile yaptıkları keşif uçuşunda hayvanların yayla evlerinin yanında mahsur kaldığını gördüklerini belirtti. Kaya, "Yetkililere haber verdik ama çığ tehlikesi nedeniyle yardım edemediler. Biz de kar ayakkabıları yaparak 10 saatlik bir yolculukla hayvanları kurtardık" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesi Yavuzköy'de yoğun kar ve çığ riski nedeniyle yayla evlerinin yanında mahsur kalan hayvanlar, köylülerin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği zorlu operasyon sonucu sağ salim kurtarıldı.

Drone ile yapılan keşif uçuşu sayesinde yerleri tespit edilen hayvanlara ulaşan köylüler, yaklaşık 10 saat süren yürüyüş ve özel olarak hazırladıkları kara ayakkabılarla hayvanları güvenli alanlara taşıdı. Kurtarma çalışmasında köylülerin özverisi ve dayanışması ön plana çıkarken, hem insan hem de hayvan hayatının değeri vurgulandı.

"10 saatlik bir yolculuğun ardından hayvanlara ulaştık"

Şavşat Yavuzköylü Fatih Kaya, konuyu şöyle anlattı:

"Şavşat Yavuzköy'de yaşıyorum. Köydeki arkadaşlarımızın hayvanlarının 2–3 aydır kaybolduğunu öğrendikten sonra bir umut yaşadıklarını fark ettik. Drone ile uçuş gerçekleştirdik ve gördük ki yayla evinin hemen kenarında hayvanlar mahsur kalmıştı."

Ardından bölgedeki yetkili arkadaşlara durumu ilettik ancak çığ tehlikesi olduğu için onlar da yardımcı olamadılar. Bizim de vicdanımız el vermediği için köydeki arkadaşlarımız bir araya gelerek şu an ayağımda gördüğünüz kar ayakkabılarını yaptık. Bu ayakkabılar sayesinde batmadan yaklaşık 10 saatlik bir yolculuğun ardından hayvanlara ulaşıp onları kurtardık.

Özellikle böylesine zor bir zamanda binlerce masum insan hayatını kaybederken, insan veya hayvan fark etmeksizin kurtardığımız her can çok kıymetliydi. Bu noktada sorumluluk alan ve elini taşın altına koyan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

"Kendi imkanlarımızla atları kurtardık."

Şavşat Yavuzköylü Semimert Alagöz de şunları kaydetti:

"Atım yaklaşık 3,5-4 aydır kaybolmuştu. Köyümüzden bir komşumuz, atların Kışla mevkisinde olduğunu görerek bizlere bildirdi. Biz de emin olmak için durumu kontrol ettik. Arkadaşımız Fatih Kaya'nın dronu vardı, onu uçurarak atların orada olduğunu gördük ve bunu yetkili kişilere bildirdik. Ancak hava şartları ve gideceğimiz noktanın riskli olması nedeniyle yetkililer bir şey yapamadılar. Biz de kendi imkanlarımızla, ben at sahibi olarak ve diğer ekip arkadaşlarımız yani köylü arkadaşlarımızla birlikte giderek atlarımızı kurtardık."

Sağ salim köyümüze getirdik, otlarını verdik. Şimdi içeri alacağız; gerekli tedavilerini yaptıktan sonra sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Bugünkü 10 saatlik rotasyonumuzda atlarımızın kurtarılmasına yardımcı olan arkadaşlarıma da canıgönülden teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA