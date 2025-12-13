Artvin Şavşat - Ardahan Yolu Sahara Geçidi, Yoğun Yağış, Tipi ve Buzlanma Nedeniyle Geçici Olarak Trafiğe Kapatıldı

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Şavşat ve Ardanuç'un dağlık bölgelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sahara Geçidi'nde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Şavşat – Ardahan yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, başka olumsuz durum yaşanmadığını ve kar yağışının dağlık bölgelerde kısmen sürdüğünü bildirdi.

Artvin'de kış mevsimi kendini hissettirmeye başladı; Şavşat ve Ardanuç'un dağlık alanlarında devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Şavşat – Ardahan bağlantılı yolda, Sahara Geçidi'nde aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Şavşat Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şavşat - Ardahan Yolu Sahara Geçidi yoğun yağış, tipi ve buzlanma nedeniyle taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmıştır" ifadelerine yer verdi. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle şu ana kadar başka bir olumsuz durum yaşanmadığını, dağlık bölgelerde kar yağışının kısmen devam ettiğini bildirdi.