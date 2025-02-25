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Artvin'de Kar Yağışı Sonucu Ahır Çöktü, 50 Hayvan Telef Oldu

Artvin'de Kar Yağışı Sonucu Ahır Çöktü, 50 Hayvan Telef Oldu
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Artvin'in Hopa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir besicinin ahırı çöktü. Enkaz altında kalan 50 küçükbaş hayvan telef olurken, kurtarılan diğer hayvanlar Limanköy Tüneli'nde güvence altına alındı. Besici, acil ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Artvin'in Hopa ilçesinde kar yağışı nedeniyle ahırı çöken ve 50 küçükbaş hayvanı telef olan besici karayolunu tüneline sığındı.

Olay, gece saatlerinde Hopa ilçesinin Kopmuş mevkiinde Hüsnü Gümüşkaya'ya ait küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan ahırda meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın çatısı çökmesi sonucu yaklaşık 300 küçükbaş hayvandan 50'si enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. İş makinesi yardımıyla açılarak ulaşılan köyde Artvin AFAD ekipleri ve HOPAK gönüllüleri tarafından 5 saat süren zorlu çalışmaların ardından enkaz altındaki çok sayıda koyun ve kuzu sağ olarak kurtarıldı. Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan koyunlar daha sonra yapımı devam eden Limanköy Tüneli'ne getirildi. Trafiğe kapalı olan tünelin giriş ve çıkışının branda ile kapatılarak güvenli hale getirilirken, besici Hüsnü Günüşkaya, "Sürücülük bana dedemden ve babamdan kaldı. Gece olumsuz hava şartları nedeniyle sürünün bulunduğu ahır çöktü. Çok fırtına vardı. 300 koyunum var. Yaklaşık 50-60 hayvanım telef oldu. Kurtarılan koyunlarımı alarak trafiğe kapalı olan tünele kendimizi attık. Yetkililerden hayvanlarımla sığınabileceğim bir çadır istiyorum. Havalar düzelene kadar burada duracağım. Çok acil bir şekilde bana 200-300 metrekarelik bir çadır lazım. Olursa çok sevinirim. Yoksa hayvanlarımın hayatı tehlikede" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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