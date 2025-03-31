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Artvin'de Heyelan Yolu Kapadı: Panik Anları Cep Telefonlarına Yansıdı

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Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyü yolunda meydana gelen heyelan, ağaçların devrilmesine neden oldu. Köylüler, heyelan anlarını cep telefonlarıyla kaydederek panik yaşadı. Yol ulaşıma kapandı, açma çalışmaları sürüyor.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyü yolu heyelan nedeniyle kapandı. Heyelan sırasında ağaçların devrilme anını cep telefonlarıyla görüntüleyen köylüler panik yaşadı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyü yolunda heyelan meydana geldi. Ağaçların köklerinden sökülerek yolun üzerine devrilmesi köylüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bir vatandaş, heyelan anlarını kaydederken, "Bakın ağaçlar kökünden sökülüyor, bakın ağaçların gelişine bakın, şuraya bakın, ağaç geliyor ve diğer taraftan da geliyor. Bu bir afet ve böyle kalmaz" dedi.

Bölgedeki heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Tosunlu köyüne ulaşmak için Kirazlı yolu trafiğe açıldı.

Kapanan köy yolunu açma çalışmaları başlatıldı.

Artvin'de Heyelan Yolu Kapadı: Panik Anları Cep Telefonlarına Yansıdı
Kaynak: ANKA / Yerel
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