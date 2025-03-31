Artvin'de Heyelan Yolu Kapadı: Panik Anları Cep Telefonlarına Yansıdı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyü yolu heyelan nedeniyle kapandı. Heyelan sırasında ağaçların devrilme anını cep telefonlarıyla görüntüleyen köylüler panik yaşadı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyü yolunda heyelan meydana geldi. Ağaçların köklerinden sökülerek yolun üzerine devrilmesi köylüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bir vatandaş, heyelan anlarını kaydederken, "Bakın ağaçlar kökünden sökülüyor, bakın ağaçların gelişine bakın, şuraya bakın, ağaç geliyor ve diğer taraftan da geliyor. Bu bir afet ve böyle kalmaz" dedi.

Bölgedeki heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Tosunlu köyüne ulaşmak için Kirazlı yolu trafiğe açıldı.

Kapanan köy yolunu açma çalışmaları başlatıldı.