Artvin'de çığ altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karaköy köyü yolunda 3 gün önce meydana gelen çığın altında kalarak hayatını kaybeden iş makinesi operatörünü kurtarmaya giden arama kurtarma personeli Halil Berkay Özcan, kurtarma çalışmalarında yaşadıklarını o anları anlattı.

6 Şubat Salı günü kar nedeniyle yolu kapanan Karaköy köyünde çalışma yapan İl Özel İdaresi personeli operatörü Gökhan Yılmaz, (35) kepçesinin arızalanması üzerine tamiri için araçtan dışarıya çıktı. Yılmaz, arızanın giderilmesi için arkadaşlarından yardım istedi. Bölgeye kamyonet ile gelen diğer ekip kepçenin arızasını giderdiği esnada bir çığ meydana geldi. O esnada İş makinası, kamyonet ve Yılmaz, karların altında kaldı. İkinci bir çığında meydana gelmesi üzerine operatör Yılmaz, tamamen gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Şavşat Arama Kurtarma Derneği üyeleri, 112 acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Şavşat Arama Kurtarma Derneği ekipleri Yılmaz'ı demir çubuklarla karın altında aramaya başladı. Yapılan çalışmaların ardından Yılmaz, karların altından çıkartıldı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi dün defnedildi. Olay yerine ilk ulaşan Şavşat Arama Kurtarma Derneği yönetim kurulu üyesi Halil Berkay Özcan, yaşadıkları o anları anlattı.

"Karın altından arkadaşı çıkarttığımızda maalesef eks durumdaydı"

Şavşat Arama Kurtarma Derneği yönetim kurulu üyesi Halil Berkay Özcan, yaptığı açıklamada "olay günü saat 6 sularında bir ihbar aldık. Karaköy yol ayrımında bir çığ düşme olayının yaşandığını ve Özel İdare'ye ait iş makinesinin altında kaldığını öğrendik. Bölgeye ulaşmak için 4 araç ile yola çıktık. Önümüzde başka bir araç yol açıyordu. Olay yerine gittiğimizde aracın sadece üst tarafı gözüküyordu. İki tane Özel İdare elamanı kendi imkanlarıyla çıkmışlardı. Bir arkadaşın kar altında olduğu söylendi. Kar altındaki arkadaşı elimizdeki demir çubuklarla aramaya başladık. Karın altından arkadaşı çıkarttığımızda maalesef eks durumdaydı. Ambulans bekliyordu, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından hastaneye kaldırıldı ama arkadaş hayata tutunamadı" şeklinde konuştu.

"Çığ iki kez düştü"

Bölgede çığın iki kez düşmesi sonucu Gökhan Yılmaz'ın çığın altında kaldığını ifade eden Özcan, "Biz olaya giderken bulunduğumuz araçla beraber çığ altında kaldık. Karayolları gelip aracımızı kurtardı. O anda hiçbir şey düşünmedik. Ekibimiz eğitimlidir. Kim olduğunu bilmeden hemen kurtarmak için yola çıkmıştık. Üzücü bir durum. Çığ iki kez düştü. Birinde iş makinesinin tamiratını yapan arkadaşlar kaçtı. Sonrasında arkadaş çığın altında kaldı. Çığın altında kalan arkadaşlarının yerini gösterdiler. Kısa bir sürede arkadaşımıza ulaştık" ifadelerini kullandı. - ARTVİN