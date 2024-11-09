Üye Girişi
Haberler

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektöründen Atatürk Üniversitesi'ne Ziyaret

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektöründen Atatürk Üniversitesi'ne Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret ederek iki üniversite arasındaki iş birliklerini ve iletişimi güçlendirme yollarını görüştü.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversitelerin ikili ilişkileri ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Hacımüftüoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversiteler arasında gerçekleştirilen iş birliklerinin ülke yükseköğretimine değer kattığını ve önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin 600 bine yaklaşan öğrencisiyle Türkiye'nin marka üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, eğitim, Ar-Ge, sanayi ve topluma fayda anlamında bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü, ayrıca üniversitenin tüm fikirlere açık, çağa uyum sağlayan ve uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti.

Üniversiteler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve akademik ile idari iş birliklerine zemin hazırlamak için bu ve benzeri görüşmelerin oldukça önemli olduğunu aktaran Rektör Bilgin ise Atatürk Üniversitesinin örmek alınacak çalışmalara imza atan, eğitim kültürü yüksek olan bir kurum olduğunu söyledi. İkili iş birlikleriyle birçok alanda ortak çalışmalara imza atmaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Rektör Bilgin, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Hacımüftüoğlu'na teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Narin Güran davasında savcıdan 'Tutukluluk devam etsin' talebi

Narin Güran davasında 3. gün! İşte savcının tutuklular için talebi

 Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf

Narin Güran davasına damga vuran kare
Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var

Mansur Yavaş'tan eleştirilere "adaylık ilanı" gibi yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü 2024? Cumartesi hangi diziler var? 9 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Hatayspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD MAÇI) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (REAL MADRİD OSASUNA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Osasuna nereden izlenir? Real Madrid Osasuna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 10 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Balık, Oğlak burcu yorumu! 10 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları MasterChef Beyza'nın yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.