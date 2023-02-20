Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin: "Biz Bu Kentleri Koordinasyonla Yeniden Ayağa Kaldırırız"

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, "Aşağı yukarı 13-14 milyon insanın bulunduğu alanı etkileyen deprem oldu. Devlet olarak bunun altından kalkmak kolay değil ama iyi bir koordineyle bu kentleri yeniden kurabiliriz ama yine söylüyorum devletin bütün kurumlarıyla iyi bir koordinasyonla bunu aşarız" dedi."

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, "Aşağı yukarı 13-14 milyon insanın bulunduğu alanı etkileyen deprem oldu. Devlet olarak bunun altından kalkmak kolay değil ama iyi bir koordineyle bu kentleri yeniden kurabiliriz ama yine söylüyorum devletin bütün kurumlarıyla iyi bir koordinasyonla bunu aşarız" dedi.

13-14 MİLYON İNSANI ETKİLEYEN BİR DEPREM OLDU"

Başkan Elçin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremlerle ilgili bölgeye yardım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Depremzedeler de önce devletin şefkati aynı zamanda hem milletin şefkati onları hiç değilse bu soğuk havada ve karda kışta barınabilecekleri, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ortamların sağlanmasını temenni ediyorum çünkü aşağı yukarı 13-14 milyon insanın bulunduğu alanı etkileyen deprem oldu. Deprem bölgesinde yaşayanlar için bu rakam ve dışardaki akrabaları aynı zamanda eşleri dostları bir baktığında büyük bir kesim etkilendi ne yazık ki bu depremde" dedi.

Başkan Elçin şöyle konuştu:

"ÇÖZÜLEMEYECEK MESELE DEĞİL"

"Doğrusu devlet olarak bunun altından kalkmakta kolay da değil. Bilelim ki ciddi sorundur ama çözülemeyecek bir şey de değildir. İyi bir koordine olunursa bu şekilde çözülür. Her şey para değil yeri gelir yurtdışı finans kaynaklarından krediler alıyoruz kimi köprü için kimi baraj için alıyoruz oparaları. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'den de bağışlar geliyor. Diğer ülkelerden alınan yardımlar da olur, faiziyle de olsa bu paralar temin edilir. 0 kentler yeniden kurulur. Kentlerdeki insanların aynı zamanda psikolojileri de düzeltilerek yine o kente 'dökülen su o kabı doldurmaz' derler ama hiç değilse onu telafi edecek bir şekilde deprem dolayısıyla göç eden insanlarımızın tekrar aynı memleketlerine dönüp yaşamlarını sürdürebilmeleri için belediyeler ve mülki idarenin de üzerinde de bir büyük sorumluluk vardır ve bu sorumluluğun da yerine getirilmesi gerekiyor.

"YARDIMLARI İLÇE BELEDİYELERLE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE BÖLGEYE GÖNDERDİK"

Biz Artvin Belediyesi olarak ilk günden başlamak üzere yardımlar göndermeye başladık en son olarak yakacak sorunu olarak odun gönderdik öncesinde ise ısıtıcı göndertilmiştik. İlçe Belediyelerimizle koordineli olarak her bir belediyemiz ayrı ayrı noktalara yardımları göndermeye çalıştık. Gaziantep'ten başlayarak Hatay'a kadar yardımları gönderdik. En son Malatya Battalgazi'ye odun gönderdik. Yine valimizin de talebiyle de Kahramanmaraş'a AFAD'a da itfaiyemizi gönderdik. Yapılan yardımların bölgede doğru dağıtılmadığını da maalesef ekranlardan gördük bu da doğrusu bizi üzdü.

"EĞİTİMLE OYNANMAMALI"

Şunu söylemek istiyorum pandemi döneminde yaşadık şimdi de yaşıyoruz; bir ülkenin eğitimiyle oynanmaması lazım ve çok açık ve net söylüyorum. Deprem olmuşsa ve pandemi yaşanmışsa da o gün depremden ve pandemiden dolayı eğitim görememişse eğer ya yazın telafi eğitim almalı ya da sene kaybıyla eğitimine devam edebilmeli. Pandemi döneminde iki yıllık teknisyenlik okuyan gençlerimizi gördük ve bu iki yıllık okuyan gençlerimizin yüzde doksanı okula gitmedi uzaktan eğitimle okulu bitirdi. Okulu bitirince de zaten eğitim eksik diyoruz ve yeterli değil diyoruz. Maalesef hiçbir eğitim alamadan okulu bitiriyorlar ve biz Belediyeye tekniker alacağız ki biz eskiden diyorduk 'mühendis geliyor mühendis hiçbir şey bilmiyor' diyorduk. Evet şimdi ne diyeceğiz? Onun için tekrarlıyorum deprem bölgesi dışındaki okullarımız açılmalı ve üniversitelerimiz açılmalı eğitime devam edilmeli. KYK Yurtları çözüm değil ve KYK yurtlarının kapasitelerini biliyoruz. Zaten ülke genelinde öğrencilerin yarısından fazlası dışarda ve Artvin'de de böyle.

"ARTVİN'E GELMEK İSTEYENLERİ GETİRİYORUZ"

Deprem bölgesinden çıkan ya da çıkmaya çalışıp da imkanı olmayan vatandaşlarımızın belediyemize müracaat etmeleri halinde deprem bölgesinden Artvin'e gelmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda deprem bölgesinde yaşayan ama iş gereği Artvin de olan vatandaşlarımızın deprem bölgesine ücretsiz bir şekilde gitmelerini sağlıyoruz.

"PANDEMİDE OLDUĞU GİBİ KRİZ MASASINA DEPREMDE DE ÇAĞRILMADIK"

Burada Artvin'de Valilikte oluşan kriz masası ise bize 'ne yapacağız, toplanalım mı ve vatandaşlarımıza nasıl yardımcı olacağız ya da Belediye olarak bir katkınız olur mu' gibi bir talepleri olmadı. Gelen vatandaşlarımızın kanalizasyon, su sorunu olacak ve temizlik sorunu olacak. Bu konuda 'belediye yeterli olamadı belediye kötü ve yeterli olmadı' denecek. Belediye kötü olabilir ya da yeterli olamayabilir ama o gelen vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini neden düşürüyorsunuz. Maalesef kimse bize sormuyor bugüne kadar da sormadıkları gibi ve depremden sonraki günlerde Devlet makamlarından bize ne yazılı ne de sözlü hiçbir şeye davet edilmedi. Bunu da kınıyorum ama hiç önemli değil biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Yardım yapılacaksa yapıyoruz ve Belediye olarak Artvin halkı nasıl temsil edilecekse ona göre halkımızı temsil ediyoruz. Ayrıştırıcı değil birleştiriciyiz. Pandemilerde, ulusal bayramlarda, seyranlarda aynı şeyler yapılıyor. Bu gibi durumların partisi olmaz. Devlet başka bir şeydir, parti başka bir şeydir. Ben Artvin Belediye başkanı olarak 31 Mart'ta seçildim yakamda Atatürk rozeti var o gün bugün yakamda Atatürk rozetinin dışında başka bir rozet takmadım. Bana oy veren ede oy vermeyen de aynı şekilde hizmet etmeye çalışıyorum."