Artvin Arıcılar Birlik Başkanı Durmuş: Devletimizden, Yeni Bir Düzenlemeyle Artvin'de Arıcıları Ön Plana Çıkarmasını İstiyoruz

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Arıcılar Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, "Mevsim gereği, küresel ısınmadan dolayı Artvin bölgesi çok etkilendi dolayısıyla arıcılarımız çok zor durumda. Buradan devletimizden ve yetkililerimizden yeni bir düzenleme ile Artvin'de arıcıları ön plana çıkarmasını istiyoruz" dedi.

Artvin Arıcılar Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, Artvin'de arıcılıkla ilgili yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. Durmuş, "Biz Artvin ilinin dışından çıkamıyoruz. Artvin'de bal yoksa, Kars'a, Ağrı'ya veya Muş'a gidemiyoruz ama diyelim ki bir Van'da bal yoksa eğer adam arısını yükleyip Erzincan'a gelebiliyor oysa biz sadece Ardahan'a gidip gelebiliyoruz. Bu küresel ısınmadan biz etkilenmişiz ve bu konuyla ilgili bakanlığımız ve bu gen merkezinde bulunan arıcılara biraz daha sahip çıkması isteriz" diye konuştu.

"BU YÜZDEN BU YÖNETMELİĞİN DEĞİŞMESİ LAZIM"

İbrahim Durmuş şunları söyledi:

"Mevsim gereği, küresel ısınmadan dolayı Artvin bölgesi çok etkilendi dolayısıyla arıcılarımız çok zor durumda ama birkaç gündür havaların düzgün gitmesinden kaynaklı, arıcılarımız çalışmaya başladı. Biz de arıcılarımıza çerçeve, mum yetiştirmek için hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Biz bunu hazırlamak zorunda kalıyoruz. Arıcılarımızın durumu zor ve bizim sahibimiz yok, biz kendi imkanlarımızla, dağda, çadırda yaşıyoruz ve balımızı üretiyoruz. Buradan devletimizden ve yetkililerimizden yeni bir düzenleme ile Artvin'de arıcıların ön plana çıkmasını istiyoruz. Bizim bir sıkıntımız var, sizlerin aracılığıyla yayınlanmasıyla bakanlığın ve Türkiye kamuoyunun duymasını istiyoruz. Türkiye'de Kafkas arısı gen merkeziyiz, bizim yönetmeliğimize göre; Adana'da, Mersin'de, Artvin'de veya Kars'taki arıcılarımız aynı yönetmeliğe uymak zorunda kalıyoruz. Artvin ve Ardahan'ın yönetmelik dışına çıkılarak ve başka bir yönetmelikle bu arıcılığı yürütmemiz gerek çünkü biz Artvin ilinin dışından çıkamıyoruz. Artvin'de bal yoksa, Kars'a, Ağrı'ya veya Muş'a gidemiyoruz ama diyelim ki bir Van'da bal yoksa eğer adam arısını yükleyip Erzincan'a gelebiliyor oysa biz sadece Ardahan'a gidip gelebiliyoruz. Bu küresel ısınmadan biz etkilenmişiz ve bu konuyla ilgili bakanlığımız ve bu gen merkezinde bulunan arıcılara biraz daha sahip çıkması isteriz aynı zamanda da temenni ederiz. Biz doğada gözle görülmeyen bal ya da nektarını alıp piyasaya sunuyoruz doğal olarak bize biraz daha sahip çıkılması gerekiyor. Artvin'in ekonomisinin balla düzeltileceğini umuyorum çünkü ilimizde 120 bin civarında polenimiz var.

"BU YIL KESTANELERİMİZ PERİŞAN VE BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI"

Arıcılarımızın taşınmayla, konaklamayla ilgili sıkıntıları oluyor aynı zamanda mazot ortada ve diğer girdilerimiz çok pahalı ve bütün bu konularla beraber gen bölgesinde olan arıcıların bakanlık tarafından biraz daha desteklenmesini istiyoruz. Küresel ısınma ve hava şartlarından dolayı arıcılarımızın yüzde sekseni yaylaya çıkmak zorunda kalıyor. Şu anda kestane açıyor ve bu sene kestane balından çok umudumuz yok. Şöyle ki bu dal kanserinden kestanemiz perişan ve ağaçlarımız kurumakta ve buna da bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. İlaçlanmasını ve kuruyan ağaçların bir an önce kesilmesini ve ormandan çıkarılmasını ve kesilen ağaçların yerinde hemen kestane ağacının ekilmesini temenni ediyoruz. Bu işler böyle devam ederse böyle duyarsız davranırsak 10 yıl sonra Artvin'de kestane balı bulma şansımız zor ve gidişatımız iyi değil. Artvin bölgesinde 700 rakımın altında kestane bölgemiz var ve 700 rakımının üzerinde ise çiçek balımızla devam ediyoruz. Biz şu anda arıcılarımız Hopa'dan, Arhavi'den ve Borçka'dan arıcılarımız kalkıp Ardanuç, Şavşat ve Ardahan'a doğru devam ediyorlar dolaysıyla çok sıkıntımız var.

"ARICILARIMIZDA KONAKLAMA ÜCRETİ ALINIYOR"

Biz yönetmeliğe göre ücret ödemiyoruz ama bizden muhtarlar ve Ardahan'daki kiraladığımız yerler, orman arazisi ya da hazine arazisinde konaklıyoruz. Devletimize teşekkür ederim, hazine arazilerini bize açmıştır ya da Orman İşletme Müdürlüğü gibi kurumlar konaklama ücreti almaz iken oysa köy muhtarları ve ihtiyar heyeti bizden para alıyorlar ve istiyorlar doğal olarak arıcımızda veriyor ama vermez ise oraya nasıl gidecek. Yönetmelikte açıkça belli ve hiçbir şahsa ücret ödenmeyecek ama maalesef bu göz önüne alınmadan arıcılarımızdan konaklama bedeli alınıyor.

"BİZİM ARTVİN EKONOMİSİNE CİDDİ BİR KATKIMIZ VAR"

Biz Artvin'de diyelim ki 2019-2020 yıllarında bin ton bal aldık ama 2022 yılında 800 bin ton bal elde ettik ve bu balımız elimizde değil, bunu dışarı sattık ve arıcılarımızda balını yere döken yok. 800 bin ton balı çarptığımızdaki arıcılarımızın balı doğal ve kaliteli olduğu için bizim balımız biliniyor ve doğal olarak il dışından İzmir'den, Ankara'dan ve İstanbul'dan müşterilerimiz var. Ballarımızı tüketiciler alıyor ve bu konuda Türk halkına teşekkür ediyoruz Artvin'i tercih ettikleri için ve yine de tercih etmelerini istirham ederim. Gelip Artvin'i gezmelerini, doğamız, doğamız ve her şeyimiz harika ve Fabrikamız yok, kükürtlü dumanımız yok, doğal, tarımımız yok ki ilaçlama yapsınlar ya da gübre kullansınlar ve doğada ne bal var ise bizim arıcımızın tenekesinde vardır. Paralar Artvin'e geliyor İstanbul'un, İzmir'in ve Ankara'nın paraları Artvin'e gelince doğal olarak Artvin ekonomisi canlanıyor. Bu yılki umudumuz bin ya da bin 200 ton balın Artvin'de üretilmesi ve bu balın da il dışında satılması ki bu iyide bir para ediyor ve bu para Artvin'de tüketiliyor. Bakkal, manav ve dönerci bundan besleniyor. Oysaki Artvin'in geliri yok ki, Artvin'de ne olur, hayvancılık var ve son zamanlarda bitmek üzere arıcılık yükseliyor ve özellikle genç nüfus arıcılıkla ilgilenmeye çalışıyor ve üzerinde durmaya başladı. Bu yüzden bakanlığımızın Artvin ve Ardahan gen bölgesiyle ilgili ayrı bir yönetmelik istiyoruz çünkü aynı bir yönetmelikle yürüdüğün zaman olmuyor şöyle ki koyunla keçinin karıştırılması gibi."