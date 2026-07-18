Haberler

Arsuz'da konteyner kentlerin tahliyesiyle ilgili vatandaşlarla bir araya gelindi

Arsuz'da konteyner kentlerin tahliyesiyle ilgili vatandaşlarla bir araya gelindi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Arsuz-Bodrum Kardeşlik Geçici Konaklama Merkezi'nde yürütülen tahliye süreçlerini yerinde inceledi. Konteyner kentte ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam, çalışmalar hakkında bilgi verdi ve talepleri dinledi.

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Arsuz- Bodrum Kardeşlik Geçici Konaklama Merkezi'nde yürütülen tahliye süreçlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

Kaymakam Fatih Eroğlu, konteyner kentte ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek tahliye sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaret kapsamında vatandaşların talep ve önerileri de dinlenerek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Eroğlu, tahliye işlemlerinin planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların süreçten en az şekilde etkilenmesi adına gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

Konseri iptal edildi, acil ameliyata alınacak
Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor

Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor
23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti

Daha 23 yaşındaydı! Ani ölümü savcılığı harekete geçirdi
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı