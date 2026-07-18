Arsuz'da konteyner kentlerin tahliyesiyle ilgili vatandaşlarla bir araya gelindi

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Arsuz- Bodrum Kardeşlik Geçici Konaklama Merkezi'nde yürütülen tahliye süreçlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

Kaymakam Fatih Eroğlu, konteyner kentte ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek tahliye sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaret kapsamında vatandaşların talep ve önerileri de dinlenerek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Eroğlu, tahliye işlemlerinin planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların süreçten en az şekilde etkilenmesi adına gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı