Arsuz'da 'Dünya Footvolley Şampiyonası' Eleme Maçları Başlıyor

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Gözcüler Plajı'nda düzenlenecek 'Dünya Footvolley Şampiyonası' Eleme Maçlarına herkesi davet etti.

Türkiye'de ilk defa, Footvolley branşında, Arsuz'da düzenlenecek 'Dünya Footvolley Şampiyonası Eleme Maçlarına herkesi davet eden Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, şampiyonanın bu dalda ilk uluslararası organizasyon olduğunu belirtti. Güven, "Azerbaycan tarafından, Karabağ'ın kurtuluş günü münasebetiyle Alanya'da Footvolley turnuvası düzenlendi. Ama uluslararası alanda Dünya Footvolley Şampiyonası Eleme Maçları alanında ilk defa Arsuz'umuzda gerçekleşecek. 12 ülkenin ve 49 sporcunun katılacağı bu turnuvayı, 1-2 Temmuz, Gözcüler Plajı'mızda gerçekleştireceğiz. Bundan yaklaşık 10 gün önce Gürcistan'ın Batum şehrinde eleme müsabakaları oynandı. Orada ülkemiz adına tek takım olarak Arsuz Belediyesi mücadele etti ve 3. Olarak Bakü'de gerçekleştirilecek finallere katılmaya hak kazandık. İlçemizde de en iyi mücadeleyi göstererek daha iyi dereceyle finallere gitmek istiyoruz. Böylesi uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için gururluyuz. Ülkemizi ve bayrağımızı, sadece spor alanında değil, her alanda en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz. Bu güzel organizasyona tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel