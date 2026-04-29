Arslan, 'Düzce depreme karşı güçlü'

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan, Düzce'nin kat sınırlaması, hasarlı binaların güçlendirilmesi ve depreme dayanıklı binaların oluşturulması noktasında depreme karşı oldukça güçlü olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve örnek bilim toplum buluşmalarına dönüşen Bilim Kafe etkinliğinde, deprem bilinci konusu ele alınarak toplumsal farkındalık oluşturuldu.

Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen Bilim Kafe'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Gör. Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe etkinlikleriyle bilimin sadece akademik alanlarda değil, hayatın tam merkezinde, toplumla iç içe bir şekilde konuşulmasını amaçladıklarını ifade ederek "Çünkü biliyoruz ki bilim, ancak paylaşıldıkça güçlenir; bilgi, ancak topluma ulaştıkça gerçek değerini bulur" şeklinde konuştu.

Depremi yalnızca afet anında değil, öncesiyle, hazırlığıyla ve bilinç düzeyiyle ele almanın büyük önem taşıdığını belirten Cömert, güvenli şehirler inşa etmenin sağlam yarınlara ulaşmada en temel adımlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan, "Güvenli Şehirler, Sağlam Yarınlar: Deprem Bilinci" adlı sunumuna, depremin ülkemizin bir gerçeği olduğunu hatırlatarak başladı. Ülkemizin yüzde 90'ının deprem tehlikesi altında olduğunu ve ülkemizde 4-7 arasında deprem üreten fayların bulunduğunu belirten Arslan, Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak her yıl 12 Kasım'da çalıştaylar düzenlediklerini ve halkın deprem bilincini artıracak çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Deprem etkilerini minimuma indirmenin yolunun, depreme dayanıklı yapı tasarımına uygun binalar yapmaktan geçtiğinin altını çizen Prof. Dr. Arslan, depremin bir doğa olayı olduğunu, can ve mal kaybına sebep olduğunda afete dönüştüğüne işaret etti. Deprem olmadan önce yaşadığımız binanın depreme dayanaklı olup olmadığının araştırılması gerektiğini dile getiren Arslan, Düzce'nin kat sınırlaması, hasarlı binaların güçlendirilmesi ve depreme dayanıklı binaların oluşturulması noktasında depreme karşı oldukça güçlü olduğunu vurguladı.

Yönetmeliğe uygun ve denetimden geçen binaların yıkılmasının oldukça zor olduğunu ifade eden Arslan, temel ilkelerini yapının toptan göçmemesi ve insanı öldürmemesi şeklinde açıkladı. İyi zemine çok katlı, kötü zemine az katlı bina yapılmasının öneme değinen Arslan, katılımcıların sorularını yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı.

Bilim Kafe, Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert tarafından Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan'a teşekkür belgesi takdim edilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı