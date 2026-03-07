Bayburt'ta Aile Kurumunu Güçlendiren Proje: 'Birlikte Güçlü Bir Aileyiz'

Bayburt'ta, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik yürütülen 'Birlikte Güçlü Bir Aileyiz' projesi kapsamında Arpalı beldesinde öğretmenler ve velilerle bir araya gelindi.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yürütülen 'Birlikte Güçlü Bir Aileyiz' projesi kapsamında Arpalı Şehit Fatih Kostik İlkokulunda öğretmenler ve velilerle buluşma gerçekleştirildi.

2025 yılının Aile Yılı, 2026-2035 döneminin ise Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan edilmesi çerçevesinde düzenlenen programda, aile kurumunun toplum içindeki temel rolüne dikkat çekildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Müftülük, Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü gibi paydaş kurumların yer aldığı etkinlikte, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Programda ayrıca kurumların sunduğu hizmetlere ilişkin veli ve öğretmenlere bilgi verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı