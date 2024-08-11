Üye Girişi
Haberler

Arpaçay Menderesleri: Kars'tan Hazar Denizi'ne Uzanan Doğal Güzellik

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'tan doğan ve yılan gibi kıvrılarak Arpaçay'dan geçen menderesler, uzun yolculuğunun ardından Hazar Denizi'ne dökülüyor. Arpaçay Menderesleri, her mevsimde farklı bir güzelliğe sahip olup, turizme önemli katkı sağlıyor.

Kars'tan doğan ve yılan gibi kıvrılarak Arpaçay'dan geçen menderesler, uzun yolculuğunun ardından Hazar Denizi'ne dökülüyor.

4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen Arpaçay menderesinde yaz güzelliği görenleri ise adeta mest ediyor.

Çıldır Gölü'nden başlayan Arpaçay Carcı, Telek, Tepecik, Okçuoğlu ve Meydancık köylerinden geçen menderes, Arpaçay Barajı'nda Kars Çayı ve Karahan Çayı ile buluşarak, Iğdır ve Ermenistan sınırlarının birleştiği noktada Aras Nehri ile birleştikten sonra Aras nehri sularıyla İran ve Azerbaycan'ı geçerek dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi'ne dökülüyor.

"Yılan gibi kıvrılıyor"

Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen, etrafında koyun, kuzu ve kaz seslerinin yükseldiği, yeşil ve gökyüzünün mavisiyle birleşen Arpaçay menderesleri yılan gibi kıvrıla kıvrıla akıyor. Doğal güzelliğiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkaran menderesler havadan görüntülendi.

Özellikle yaz ve kış ayalarında fotoğrafçılarında yoğun ilgisini çeken Arpaçay Menderesleri Kars turizmine de önemli katkı sağlıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hazar Denizi Tan Doğan Arpaçay kars Turizm Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Resmi Gazete bugün (11 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç tane madalya kazandı? Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kaçıncı sırada? FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı yayın! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç özeti! MASTERCHEF KEŞKEK TARİFİ | Keşkek tarifi nedir, malzemeleri neler? Keşkek hangi yöreye ait? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç kadrosunda kimler var? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! INSTAGRAM AÇILIYOR MU? Instagram ne zaman, saat kaçta açılır? Instagram'a ne zaman girilecek? INSTAGRAM AÇILIYOR SON DAKİKA! Instagram saat kaçta açılıyor, erişim engeli kalktı mı? Instagram bugün açılacak mı? INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI? Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? INSTAGRAM BUGÜN (10 AĞUSTOS) AÇILIYOR MU? Instagram saat kaçta, ne zaman açılacak? Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye-Brezilya voleybol maç sonucu! Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kaçıncı oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Olimpiyat Oyunları sıralaması!
title