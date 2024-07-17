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Arpaçay'da köy yolları sıcak asfalt oluyor

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde Koç köyü-Kıraç köyü arasında yol çalışmaları devam ediyor. Özel İdare ekipleri gece gündüz çalışarak köy yollarını sıcak asfalt olarak vatandaşın hizmetine sunuyor. Yapılan yollarla toz ve çamur sorunu çözülürken, ulaşımda da aksaklık önleniyor.

Arpaçay'da köy yolları sıcak asfalt oluyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Koç köyü-Kıraç köyü arasında yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Köy yollarının sıcak asfalt olarak vatandaşın hizmetine sunulması için Özel İdare ekipleri gece gündüz çalışıyor.

Yapılan yollarla vatandaşlar toz ve çamurdan kurtulurken, ulaşımda da aksaklığında önüne geçiliyor. Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Koç köyü-Kıraç köyü arası yapılan yol çalışmalarını yerinde gördü.

Kaymakam Akköz, yürütülen çalışmalar hakkında Özel İdare şefinden bilgi aldı. Akköz, köy yollarının biran evvel bitirilerek vatandaşların hizmetine açılmasını istedi.

Koç köyü ve Kıraç köyü arasında yol çalışması yapan Özel İdare ekipleriyle de bir süre sohbet eden Akköz, Özel İdare çalışanlarına kolaylıklar diledi. Kaymakam Muhammed Burak Akköz, daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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