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Arnavutköy'de Öğrenciler Kar Keyfi Yaşadı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kar yağışı sonrası çocuklar okul bahçesinde kar topu oynayarak eğlenceli anlar geçirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar sonrası beyaza bürünen ilçede öğrencilerin mutluluğu gözler önüne serildi.

Arnavutköy'de güne kar yağışı ile başlayan öğrenciler, okul bahçesinde kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı, Arnavutköy'ü de beyaza bürüdü. Yağan karın tadını ilçede bulunan bir okulun bahçesinde sevinçle oynayan çocuklar çıkardı. Çocuklar teneffüste okul bahçesine çıkarak karda doyasıya eğlendi. Sevinçle kar oynayan çocukların mutluluğu kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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