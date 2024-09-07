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Arnavutköy'de gökkuşağı sürprizi

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İstanbul'un Arnavutköy'de sağanak yağışla birlikte gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Kısa süreli gökyüzünde beliren gökkuşağı ise görenleri hayran bıraktı. Taşoluk'ta bulunan 6 minareli yeşil camii üzerinde beliren gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu.

Arnavutköy'de gökkuşağı sürprizi

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de sağanak yağışla birlikte gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Kısa süreli gökyüzünde beliren gökkuşağı ise görenleri hayran bıraktı.

Arnavutköy'de gündoğumu ile birlikte sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Yağışla birlikte gökyüzünde beliren gökkuşağı kısa bir süre sonra kayboldu. Taşoluk'ta bulunan 6 minareli yeşil camii üzerinde beliren gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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