Arnavutköy'de Çılgın Şaka: Vinçle 40 Metre Yükseklikte Tavla ve Çay Keyfi

Arnavutköy'de Çılgın Şaka: Vinçle 40 Metre Yükseklikte Tavla ve Çay Keyfi
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kafeye gelen müşteriler, işletmecinin şaka olarak önerdiği vinçle 40 metre yüksekliğe çıkarak çay içip tavla oynadı. O anlar dron kamerasıyla görüntülendi ve çevredekilerin ilgisini çekti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kafeye gelen 2 kişi teras manzarası isteyince kafe işletmecisiyle arasında geçen 'Vinç çağırayım mı?' diyaloğu gerçek oldu. Vinçle 40 metre yüksekliğe çıkan 2 müşteri, tavla oynayarak çay içti.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan butik kafeye gelen 2 kişi, işletme sahibiyle şakalaşarak teras manzarası sordu. İşletme sahibinin şaka yapmak maksadıyla sorduğu 'Vinç çağırayım mı?' sorusuna 'Evet' yanıtı veren müşteriler için vinç çağrıldı. Vinçle 40 metre yüksekliğe çıkartılan 2 kişi, çay içerek tavla oynadı. O anlar dron kamerasıyla görüntülenirken, yapılan şakanın gerçek olması herkesi hayrete düşürdü. 40 metre yükseklikte orman manzarasında çay içerek tavla oynayan kişileri görenler de merakla izledi.

"Vincin sahibi de çılgın çıktı"

İşletme sahibi Neslişah Zengin, "Dün akşam 2 müşterimiz gelerek açık alanda çay içmek istedi. Ben de 'Vinç çağırayım size isterseniz' dedim. Onlar 'Tamam' dedi, ben de çağırdım. Arnavutköy yeşil alanların bol olduğu bir yer. Şu anda yüksekte oturarak çay içip tavla oynuyorlar manzara eşliğinde. Biz şakalaşmıştık ama gerçek olabileceğini, vinç işletmecisinin bunu kabul edebileceğini bilmiyordum. O da çılgın çıktı" dedi.

"Kafeci arkadaşım arayınca kıramadım"

Vinç operatörü Mehmet Sayit Kahraman ise, "Arkadaşlar burada keyif yapıyorlar, geldiler 'Biz yüksekte çay içmek istiyoruz.' İşletme sahibi arayınca -benim arkadaşım kendisi- şaşırdım ama geldim, tamam dedim. Biz de zevk alarak bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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