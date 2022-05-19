Arnavutköy'de 19 Mayıs gençlik koşusu - Haberler

Arnavutköy'de 19 Mayıs gençlik koşusu

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilçede bulunan lise öğrencileri için gençlik koşusu düzenledi. 3 kilometrelik parkurda kıyasıya yarışan gençlerden dereceye giren sporculara madalya, plaket ve bisiklet hediye edildi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde gençlik koşusu düzenlendi. Arnavutköy'de bulunan liselerden yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için Arnavutköy İlkokulu önünde start verilen 3 kilometrelik parkura sahip gençlik koşusu Bolluca Stadında sona erdi. Arnavutköylü lise öğrencileri erkek ve kızlar parkurda ayrı ayrı yarıştı. Etkinlik sonunda ilk üçe giren erkek ve kız toplam 6 lise öğrencisine Arnavutköy Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi.

Erkek grubunda birinci olan Ahmet Bozacı "Koşu iyiydi. Parkur zordu, çok koştum ve geldim. Birinci oldum işte" dedi.

Kız grubunda birinci olan Rabia Çayıroğlu "Kazandım, evet şampiyonum çok zordu, kızlara depar attım ama nefesim kesildi. Allaha şükür kazandım" şeklinde konuştu.