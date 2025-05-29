Armutlu Mahallesi'nde Yeni Planlamada Okul ve Sağlık Ocağı Yok

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde büyük kısmı yıkılan Armutlu mahallesinin yeni planında okul ve sağlık ocağına yer verilmedi. Deprem öncesi mahallede üç okulun olduğunu vurgulayan Hatay Eğitimsen Şube Başkanı Özgür Tıraş, "Bu tamamen aslında siyasi tercih. Biz buradaki çocukların kendi mahallesindeki okula gitmesini istiyoruz. Planlamaya hızlıca okulun alınmasını talep ediyoruz. Bir kent inşa edilirken bir mahalle inşa edilirken sadece binaların olması doğru değil; okulların, sağlık ocakları, park, sosyal alanın da inşa edilmesi gerektiğini doğru buluyoruz" şeklinde konuştu.

6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da birçok mahallede kalıcı konutların inşası sürüyor. Hatay'ın en büyük mahallelerinden olan Defne ilçesine bağlı Armutlu mahallesinde de konutlar yükselmeye başladı.

Deprem öncesi on bin civarında nüfusu olan Armutlu Mahallesi'nde üç okul ve bin civarında da öğrencisi olan Armutlu mahallesinde yeni yapılaşma sürecinin planında okul olmadığını söyleyen Hatay Eğitimsen Şube Başkanı Özgür Tıraş, bu duruma tepki gösterdi.

"Yeni planda okul olmamasını doğru bulmuyoruz"

Armutlu mahallesinde duruma ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özgür Tıraş, "Arkamızda duran mahalle Armutlu Mahallesi. Armutlu Mahallesinin depremden önceki nüfusu yaklaşık on bin. Çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi kalıcı konutlar yapılıyor ama maalesef burada sadece bina yapılıyor. Çocuklarımızın gidebileceği okul, park, sağlık ocağı gibi binaların planlamasının yapılmadığını öğrendik. Armutlu Mahallesi'nde depremden önce yaklaşık bin öğrenci üç okulda eğitim öğretim alıyordu. Planlamaya alınmamış olmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

"Çocuklar kendi mahallesinde okula gitmelidir"

Siyasi iktidarın okul ve sağlık ocağını unuttuğunu düşünmediklerini, bunun tamamen siyasi bir tercih olduğunun altını çizen Tıraş, şunları söyledi: "Bu tamamen aslında siyasi tercih. Biz buradaki çocukların kendi mahallesindeki okula gitmesini istiyoruz. Planlamaya hızlıca okulun alınmasını talep ediyoruz. Bir kent inşa edilirken bir mahalle inşa edilirken sadece binaların olması doğru değil; okulların, sağlık ocakları, park, sosyal alanın da inşa edilmesi gerektiğini doğru buluyoruz. Son olarak da bu sürecin takipçisi olacağımızı buradan da kamuoyuna duyuruyoruz."