Haberler

Lice'de Arıların İzinden Ağaç Kovuğundan Kilolarca Bal Çıkarıldı

Lice'de Arıların İzinden Ağaç Kovuğundan Kilolarca Bal Çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde vatandaşlar, arıların izini sürerek ağaç kovuklarından kilolarca bal çıkardı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde vatandaşlar, arıların izini sürerek ağaç kovuklarından kilolarca bal çıkardı.

Lice ilçesi kırsalında arıların izini süren Veysi İşiden ve beraberindekiler, ağaç kovuklarında bal arılarının ürettiği balı tespit etti. İşiden ve beraberindekiler, koruyucu kıyafetler giyerek ağacın bir kısmını kesip balı çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

Bunu da gördük! Türkiye'den kaçırırken suçüstü yakalandılar

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Genç sosyal medya fenomeninin motosiklet tutkusu sonunu getirdi

Tutkusu canından etti: Genç fenomene acı veda
'Dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti

'Dur' ihtarına uymayınca olanlar oldu! Nedeni belli oldu
Gülben Ergen gençken böyleymiş! “Okulun havalı kızı”

Gülben Ergen gençken böyleymiş! “Okulun havalı kızı”