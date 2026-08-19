Lice'de Arıların İzinden Ağaç Kovuğundan Kilolarca Bal Çıkarıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde vatandaşlar, arıların izini sürerek ağaç kovuklarından kilolarca bal çıkardı.

Lice ilçesi kırsalında arıların izini süren Veysi İşiden ve beraberindekiler, ağaç kovuklarında bal arılarının ürettiği balı tespit etti. İşiden ve beraberindekiler, koruyucu kıyafetler giyerek ağacın bir kısmını kesip balı çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı