Arıkan: Terörün Bittiği Bir Türkiye İçin Çalışmalıyız

Arıkan: Terörün Bittiği Bir Türkiye İçin Çalışmalıyız
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Şanlıurfa İl Kongresinde terörün sona ermesi ve barış ortamının sağlanması için birlikte çalışacaklarını belirtti.

SP Genel Başkanı Arıkan: "Terörün bittiği bir Türkiye için hepimiz çalışacağız"

ŞANLIURFA - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Şanlıurfa İl Kongresinde, "Terörün bittiği, insanlarımızın yeniden eskisi gibi kucaklaştığı bir Türkiye için hepimiz çalışacağız" dedi.

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Kongresi, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın katılımı ile GAPTEAM Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kongrede açıklamada bulunan Arıkan, "Bizim için akan kanın durmasına, şiddetin son bulmasına, siyaset alanının genişlemesine, hak ve özgürlükler üzerindeki kısıtlamaların kalkmasına vesile olacak her adım, altını çizerek söylüyorum kıymetlidir. Biz iktidarı şiddetin önüne geçmeye, şiddeti bitirmeye yönelik samimi çalışmalarını desteklemekten hiçbir zaman imtina etmeyiz. Terörün bittiği, insanlarımızın yeniden eskisi gibi kucaklaştığı bir Türkiye için hepimiz çalışacağız. Yaşanabilir bir Türkiye için terör de yoktur, kayyumlar da yoktur. Yaşanabilir bir Türkiye'de şiddet de yoktur, gözdağı vermeye yönelik gözaltılar da yoktur. Yaşanabilir bir Türkiye'de ne anneler ağlar ne de evlatlar yitirilir. Yaşanabilir bir Türkiye'de hukukun üstünlüğü vardır, emeğe saygı vardır, hakça paylaşım vardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - Yerel
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