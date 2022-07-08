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Arife günü kurbanlıklar araçlara yüklenerek götürülüyor

İhlas Haber Ajansı - Furkan Tan - Yerel
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Arife günü kurbanlıklar araçlara yüklenerek götürülüyor Kurbanlık hayvanların pazarlardan kesim yerlerine nakledilmesine başlandı Kurban kesecek olan vatandaşlar hayvan pazarlarından aldıkları kurbanları kesim yerlerine götürmek üzere kamyonlara yüklemeye başladı.

Arife günü kurbanlıklar araçlara yüklenerek götürülüyor

Kurbanlık hayvanların pazarlardan kesim yerlerine nakledilmesine başlandı

İSTANBUL - Kurban kesecek olan vatandaşlar hayvan pazarlarından aldıkları kurbanları kesim yerlerine götürmek üzere kamyonlara yüklemeye başladı. Kurbanlık almakta geç kalanlar ise kurban pazarlarında hayvan arıyor.

Kurban pazarlarında kurban kesecek olan vatandaşların kurbanlık hayvanlarını taşıma telaşı başladı. Kurbanlık hayvan sahipleri, pazarlara gelen kamyon sahipleriyle anlaşarak hayvanlarını kesim yerlerine nakletmeye başladı. Kurbanlıklar, Bahçelievler Belediyesi kurban kesim ve satış alanına daha önceden kurulan rampaları vasıtası ile kamyonlara bindiriliyor. Kurbanlıkların taşıma ücreti ise taşınacak mesafeye göre hesaplanıyor. Kurbanlık almayı arife gününe bırakan vatandaşlar ise kurbanlıkların büyük çoğunluğunun satılmış olması nedeniyle aradıkları hayvanı bulmakta zorlanıyor.

Kurbanlık almaya gelenlerden Murat Baylarköylü "Biraz geç kaldık ama kurbanımızı almaya geldik bulabilirsek eğer. Çoğu yerde de kalmamış hayvanlar tükenmiş. İnşallah alacağız kurbanımızı keseceğiz bu sene. Ama kısmetse buluruz var biraz hayvan" dedi.

Kurbanlık hayvan satıcılarından Mehmet Dağlar ise "Erzurum'dan malımızı getirdik. Herkes aracını almış kurbanlıkları alıp götürüyor. Allah'ımıza hamd olsun bu sene kurban çok bereketli. Her şey çok güzel. Bitirdik hiçbir tane bile kalmadı" şeklinde konuştu.

(FT-VEG- Mİ-

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Yerel

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