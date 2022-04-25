Arıcılara şeker desteği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arıcılara şeker desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Arıcılara şeker desteği

Nevşehir'de arı üreticilerinin verimli bir üretim sezonu geçirmeleri için arı yetiştiricilerine toz şeker dağıtımı yapıldı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de arı üreticilerinin verimli bir üretim sezonu geçirmeleri için arı yetiştiricilerine toz şeker dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinatörlüğünde İlkbahar mevsiminde yeterli polen oluşumuna kadar ki dönemde arı ölümlerini engellemek amacıyla Nevşehir'de arı yetiştiriciliği yapan Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletmesi aktif olan arı yetiştiricilerine toplam 54 ton toz şeker dağıtımı yapıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir, İlkbahar, Tarım, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title