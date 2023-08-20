Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş, Çakmak Mahallesi'nde Engelli Vatandaşın Konforu İçin Başlatılan Yol Çalışmasını İnceledi

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Çakmak Mahallesi'ne bağlı Kınık mezrasında evinin önünde yol bulunmayan engelli vatandaşın ulaşımı için taşlı ve engebeli alanda başlatılan yol çalışmasını yerinde inceledi.

Başkan Kızıldaş'a Çakmak Magallesi'ndeki saha ziyaretinde Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ve Belediye Meclis Üyesi Avni Çıplak eşlik etti. Kızıldaş ve yanındakiler; Kınık mezrasında evinin önünde yol bulunmayan engelli vatandaş Feride Sülün'ün evinin önündeki engebeli alanda başlatılan yol açma, genişletme, serme, sıkıştırma ve asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi, Sülün ile yakından ilgilendi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Çakmak Mahalle'mize bağlı Kınık mezrasında yaşamını sürdüren ve Disferlinopati kas hastalığıyla mücadele eden engelli kardeşimiz Feride Sülün'ün akülü tekerlekli sandalyesi ile ulaşımını rahat sağlayabilmesi için Arguvan Belediyesi olarak yol açma, genişletme, serme sıkıştırma ve asfaltlama çalışması yaptık.Feride gibi diğer engelli vatandaşlarımızın yüzlerindeki gülümseme için biz yorulmadan, çalışmaya devam edeceğiz."

Vatandaş Feride Sülün ise şunları söyledi:

"Doğuştan disferlinopati, yani kas hastasıyım, ancak belirtilerim 18 yaşında ortaya çıkmaya başladı. Erkek ve kız kardeşimle aynı kaderi paylaşıyoruz. En büyük sıkıntımızda mevcutta yaşadığımız evin önüne gelen bir yolun olmamasıydı. Hastalandığımda babam beni sırtında taşıyarak anayola çıkartıyordu. Bu şekilde hep babama yük oluyordum hem de dengeli tutamadığı için vücudumda günlerce ağrı sızı oluyordu. Engebeli ve taşlı olan bu patika alanda asfaltlama çalışması yapıldı. Artık akülü tekerlekli sandalyemle köy merkezine inip, yakınlarımın yanına, eşime dostuma rahatlıkla gidebileceğim. Yaşadığımız bu sıkıntıyı görüp, yardımımıza koşan Arguvan Belediye Başkanı'mız Mehmet Kızıldaş ve personeline çok teşekkür ediyorum. Yüzümüzü güldürdüler, Allah onlardan binlerce kez razı olsun."