Arefe gününde şehitlikler ziyaret edildi

Arefe gününde şehitlikler ziyaret edildi
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2025 Aile Yılı kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı arefesinde anlamlı bir program düzenlendi.

2025 Aile Yılı kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı arefesinde anlamlı bir program düzenlendi.

Karskapı Şehitliği, Polis Şehitliği ve 15 Temmuz Şehitliği'ne gerçekleştirilen ziyaretlerde, aziz şehitler rahmet ve dualarla anıldı; onların kıymetli emanetleri olan aileleri ise yalnız bırakılmadı.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Şehitlerin manevi huzurunda gerçekleşen bu anlamlı buluşmalarda duygusal anlar yaşandı. Bazı şehit aileleri gözyaşlarını tutamadı. Bayramın manevi atmosferiyle birleşen bu buluşma, hem şehitlerin anısını yaşattı hem de ailelere verilen değerin bir göstergesi oldu.

Şehit aileleriyle birebir ilgilenen Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, devletin sıcak ve sahiplenen yaklaşımını yansıttı. Ailelerin acılarına ortak olan ekip, bayram sabahına yaklaşırken vefa ve birlik mesajı verdi.

Programda konuşan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Şehitlerimiz bu vatanın en kıymetli değerleri, onların geride bıraktığı aileler de hepimizin başının tacıdır. Devlet olarak her zaman yanlarında olmaya, onları dinlemeye, desteklemeye devam edeceğiz. Bayram vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler, sadece birer görev değil, gönül borcumuzun ifadesidir. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kıymetli ailelerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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