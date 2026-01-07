Ardahan Valiliği'ne Mehmet Fatih Çiçekli atandı
Ardahan'da 9 Ağustos 2023'de göreve başlayan Vali Hayrettin Çiçek, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Karaman Valiliği'ne atandı. Vali Çiçek'in yerine ise araman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin ataması yapıldı. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel