Haberler

Ardahan Valiliği'ne Mehmet Fatih Çiçekli atandı

Güncelleme:
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Karaman Valiliği'ne atandı. Yerine Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli getirildi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Karaman Valiliği'ne atandı. Çiçek'in Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan Valiliği'ne getirildi.

Ardahan'da 9 Ağustos 2023'de göreve başlayan Vali Hayrettin Çiçek, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Karaman Valiliği'ne atandı. Vali Çiçek'in yerine ise araman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin ataması yapıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

