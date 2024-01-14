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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in eşi Berna Çiçek, Ardahan Huzurevi'ni ziyaret etti

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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in eşi Berna Çiçek, Ardahan Huzurevi Yasli Bakim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, huzur evi sakinleriyle sohbet etti ve isteklerini dinledi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in eşi Berna Çiçek, Ardahan Huzurevi Yasli Bakim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette huzur evi sakinleri ile bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinleyen Berna Çiçek, "Başımızın tacı, elleri öpülesi kıymetli çınarlarımızı ziyaret ettik. Her fırsatta büyüklerimizi ziyaret edip kendilerini dinliyoruz. Hepimizin üzerinde, yaşı ilerlemiş anne ve babaların büyük bir emeği ve gayreti var. Onlar nasıl bizleri okutup büyütmüşler ise bizler de kendilerini sürekli hatırlayıp ilgilenmeli, yanlarında olmalıyız. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Çınarlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi

Ziyaretlerde Berna Çiçek'e, İl Müftüsü Adem Karadeniz'in eşi Halime Karadeniz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Zehra Ulutaş da eşlik etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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