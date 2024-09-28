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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Halk Günü Toplantısı Düzenledi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Halk Günü Toplantısı Düzenledi
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlemek amacıyla düzenli olarak 'Vatandaşla Buluşma Halk Günü Toplantısı' gerçekleştirdi. Vali Çiçek, toplantılar sayesinde toplumun her kesimiyle bir araya geldiğini ve sorunları çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla makam kapısını açarak, 'Vatandaşla Buluşma Halk Günü Toplantısı' gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan gelen şikayet ve önerileri dinleyen Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bu toplantılar sayesinde toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldiklerini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenerek aktarılan tüm konulara imkanlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunduğunu kaydetti. Her hafta düzenli olarak düzenlenen bu toplantıda Vali Çiçek'le bire bir görüşen vatandaşlar, sorunlarını doğrudan iletme imkanı buldu.

Vatandaşlardan gelen istek ve talepleri tek tek dinleyen Vali Hayrettin Çiçek, imkanların el verdiği ölçüde sorunların çözüleceğini, vatandaşa hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu belirtti. Düzenlenen toplantılarla vatandaşların sorunlarını daha rahat çözmeyi hedeflediklerini aktaran Vali Çiçek, kendilerine ulaşmak isteyen vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu bildirdi.

Çözüme yönelik gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurum amirlerine talimat veren Vali Çiçek, vatandaşları dinlemek, onların sorunlarına çare bulmak ve yaşamlarını kolaylaştıracak imkanları sağlamak için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayrettin Çiçek Politika ardahan Yerel Yaşam

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