ARÜ Rektörü Emiroğlu, iftarda öğrencilerle buluştu
Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, iftar programında öğrencilerle bir araya gelerek Ramazan'ın ruhunu paylaştı ve üniversitenin gelecek hedefleri üzerine istişarelerde bulundu.

Ardahan Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programında Rektör Emiroğlu, öğrencilerle aynı masayı paylaşarak Ramazan'ın bereketine ortak oldu.

Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı ve paylaşma kültürünü pekiştiren manevi ikliminde; Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu; yerel basın mensupları, akademik ve idari kadro ve öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi. Üniversitenin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi yemekhanesinde gerçekleşen bu buluşma, Ramazan'ın birleştirici ruhunu yansıtan samimi bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Üniversite-şehir bütünleşmesine yönelik adımların kurumsal bir kararlılıkla vurgulandığı programda; öğrenci odaklı yönetim anlayışının bir yansıması olarak gençlerin taleplerini dinleyen Rektör Emiroğlu, üniversitenin gelecek hedefleri üzerine istişarelerde bulundu.

İftar sonrası Rektör Emiroğlu, yerel basın temsilcileri ile gerçekleştirdiği samimi bir sohbet ortamıyla sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
