Ardahan'ın Posof İlçesinde Yapı Çöktü, Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Ardahan'ın Posof ilçesinde bir odunluk olarak kullanılan yapı çöktü ve yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenazesi Posof merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
Ardahan'ın Posof İlçesinde odunluk olarak kullanılan yapının çökmesi sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Posof'ta yaşayan Saltanat Kurşun yakacak almak için odunlukta çatının çökmesi sonucu yaralandı. Komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Saltanat Kurşun'un cenazesi Posof merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına a Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Posof Kaymakamı Emrah Akduman, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve kamu kurum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. - ARDAHAN