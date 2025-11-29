Ardahan'ın Posof İlçesinde Sonbahar Havası
Posof ilçesinde Kasım ayının son günlerinde sonbahar havası yaşanıyor. Eylül ayında yağan karın ardından karların hızla erimesiyle bölge halkı hayvanlarını yaylaya çıkardı. Ulgar Dağı'nda ise kış mevsiminin henüz başlamadığı gözlemleniyor.
Eylül ayında yağan kar ile birlikte Posof vadisini ve dağlar tamamen karla kaplandı. Posof vadisinde kısa sürede karların erimesiyle bölge halkı yeniden hayvanlarını yaylaya çıkardı. Geçtiğimiz yıllarda Kısım aylarında kar nedeniyle tamamen kapanan Ulgar dağında ise bu yıl henüz ulaşımda sıkıntı yaşanmadı. Vatandaşlar Kasım ayındın sonuna gelinmesine rağmen kış mevsiminin henüz başlamadığını belirtiyorlar. - ARDAHAN
