Ardahan'ın Posof İlçesinde Sonbahar Havası

Ardahan'ın Posof ilçesinde Kasım ayının son günlerinde adeta sonbahar havası yaşanıyor.

Eylül ayında yağan kar ile birlikte Posof vadisini ve dağlar tamamen karla kaplandı. Posof vadisinde kısa sürede karların erimesiyle bölge halkı yeniden hayvanlarını yaylaya çıkardı. Geçtiğimiz yıllarda Kısım aylarında kar nedeniyle tamamen kapanan Ulgar dağında ise bu yıl henüz ulaşımda sıkıntı yaşanmadı. Vatandaşlar Kasım ayındın sonuna gelinmesine rağmen kış mevsiminin henüz başlamadığını belirtiyorlar. - ARDAHAN