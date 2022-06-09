Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı

Ardahan Belediyesi ekipleri, kentteki yollar ve kaldırımlar üzerinde başlatılan yenileme ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Ardahan Belediyesi ekipleri, kentteki yollar ve kaldırımlar üzerinde başlatılan yenileme ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ve ARBEL Şirketi ekiplerince Kongre Caddesindeki yol ve kaldırımlarda gerçekleştirilen çalışmalarda, bir taraftan yollarda gerek duyulan noktalarda dolgu işlemleri yapılıyor, diğer taraftan da bozuk olan kaldırım taşları yenileriyle değiştiriliyor. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Ardahan Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title