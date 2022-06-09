Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı - Haberler

Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı Ardahan Belediyesi ekipleri, kentteki yollar ve kaldırımlar üzerinde başlatılan yenileme ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ardahan Belediyesi ekipleri, kentteki yollar ve kaldırımlar üzerinde başlatılan yenileme ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ve ARBEL Şirketi ekiplerince Kongre Caddesindeki yol ve kaldırımlarda gerçekleştirilen çalışmalarda, bir taraftan yollarda gerek duyulan noktalarda dolgu işlemleri yapılıyor, diğer taraftan da bozuk olan kaldırım taşları yenileriyle değiştiriliyor. - ARDAHAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Fen İşleri Müdürlüğü Ardahan Belediyesi Yerel Haberler

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