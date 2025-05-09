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Ardahan'da Trafik Kurallarına Uyan Sürücülere Hediyeler

Ardahan'da Trafik Kurallarına Uyan Sürücülere Hediyeler
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Ardahan'da Trafik Haftası kapsamında yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uyan sürücülere hediyeler verildi. Jandarma, trafik güvenliğini artırmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Ardahan'da denetimlerde trafik kurallarına uyan sürücülere çeşitli hediyeler verildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması Timleri, Trafik Haftası kapsamında Merkez, Çıldır ve Göle ilçelerinde kapsamlı denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla yapılan emniyet kemeri denetimlerinde sürücülerle birebir iletişim kurularak farkındalık oluşturuldu. Denetimler sırasında herhangi bir trafik cezası bulunmayan ve örnek davranış sergileyen sürücülere ise çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca sürücülere ve araçta bulunan yolculara Trafik Haftası'nın önemi, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımının hayati rolü, hız limitlerine uyulması, araç kullanırken cep telefonu kullanımının tehlikeleri gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında çeşitli el broşürleri de dağıtıldı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, "trafikte sıfır can kaybı" hedefiyle vatandaşların daha güvenli bir trafik ortamında seyahat edebilmesi için çalışmaların 7 gün 24 saat azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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