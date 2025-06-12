Ardahan'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Doğal Yaşam Alanı Açıldı

Ardahan'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Doğal Yaşam Alanı Açıldı
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Ardahan Valiliği tarafından sahipsiz hayvanlar için oluşturulan doğal yaşam alanı, hayvanların korunması ve rehabilitasyonu amacıyla hizmete girdi. Vali Hayrettin Çiçek, barınak sahasında incelemelerde bulundu.

Ardahan'da Valilik tarafından sahipsiz hayvanlar için oluşturulan doğal yaşam alanı hizmete girdi.

Ardahan'da sahipsiz hayvanlara yönelik önemli bir adım atıldı. Ardahan Valiliği İl Özel İdaresince yapımı tamamlanan "doğal yaşam alanı", bu sevimli dostların korunmasına ve rehabilitasyonuna katkı sunmayı amaçlıyor. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sahipsiz sokak hayvanlarını korumak ve kontrol altına almak amacıyla yapımı tamamlanarak sokak hayvanlarına hizmet vermeye başlayan barınak sahasında incelemede bulundu.

Barınak sahasını gezerek, köpek kulübeleri, rehabilite, yemleme ve sulama ünitelerini inceleyen Vali Çiçek, Ardahan genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının güvenli bir şekilde barınağa alınarak rehabilite edilip, kontrol altında tutulduğunu söyledi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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