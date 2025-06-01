Ardahan'da Köy Yolları Beton İle Yenileniyor

Ardahan'da Köy Yolları Beton İle Yenileniyor
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Ardahan Valiliği, köy yollarını daha uzun ömürlü ve düşük maliyetli beton malzeme ile yeniliyor. Göle'deki bazı köy yollarında tamamlanan 7 km uzunluğundaki çalışma, vatandaşların ulaşımına kolaylık sağlayacak.

Ardahan Valiliği, eskiyen köy yollarını asfalt yerine daha uzun ömürlü ve düşük maliyetli beton malzeme kullanarak inşa ediyor.

İl Özel İdaresince yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında bazı köy yollarının yapımında beton tercih ediliyor. Ekipler, Göle'nin Yeniköy, Kalecik, Yiğit Konağı ve Budaklı Grup Köy yollarında toplam 7 kilometre uzunluğundaki çalışmayı tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Yolların tamamlanması dolayısıyla düzenlenen programda, Ardahan Müftüsü Adem Karedeniz dua etti. Yerli ve Milli araç TOGG'un şoför koltuğuna oturan Vali Çiçek, sürüş yaparak yolu inceledi.

Sürüş sonrası İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Bilal Emin ve diğer yetkililerden bilgi alan Vali Çiçek, şu ifadeleri kullandı;

"İl Özel İdarimizce yeni yapmaya başladığımız Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSBY) yöntemiyle yaparak, yeni hizmete açtığımız ve en az 10 yıl sorunsuz kullanılacak olan bu yolun 7 km'lik kısmı Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol, 5.5 km kısmı ise Bütümlü Sıcak Asfalt yoldur. [Yeniköy-Kalecik-Budaklı ve Yiğitkonağı] köylerini birbirine ve ilçe merkezine daha güvenli ve konforlu bir şekilde bağlayacak olan bu yolun ulaşım altyapısı sayesinde vatandaşlarımızın, tarım, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere daha kolay erişimi sağlanmış olacak.

Yapılan yolun vatandaşlarımıza, köylerimize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, bu yolun ve diğer kamu hizmetlerinin yapılmasında şehrimize desteklerini eksik etmeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, bizlere her daim destek olan Milletvekilimiz Kaan Koç'a ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Kaan Koç ise, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde, son 22 yılda ülkemizin her yerinde olduğu gibi şehrimizde de önemli yatırım ve hizmetler yaptık. Eğitimden-sağlığa, ekonomiden-tarıma, ulaşımdan-altyapıya her alanda çığır açan projeleri hayata geçirdik, bugünde bu hizmetlerimizden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan bu gurup köy yolunun vatandaşlarımıza, köylerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, yolun yapılmasında emeği olan başta Valimiz Sayın Hayrettin Çiçek, olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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