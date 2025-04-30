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Ardahan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Ardahan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve uygulamalar değerlendirildi.

Ardahan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler, hayata geçirilen önleyici uygulama ve hizmetleri yaygınlaştırma çalışmaları ile kurumların faaliyet ve çalışmaları sunumlar eşliğinde değerlendirildi.

Vali Çiçek Toplantıda yaptığı konuşmada, "Bizim medeniyetimizde, insanlık anlayışımızda, kültürümüzde kadına şiddet yoktur. Olmamalıdır. Bu sıfırlanana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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