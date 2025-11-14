Ardahan'da Beton Yol Yapım Çalışmaları Denetimi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Göle, Damal ve Çıldır ilçelerine bağlı köylerde yapılan beton yol yapım çalışmalarını denetledi.

Vali Çiçek, Göle ilçesine bağlı Kalecik, Çakıldere ve Damlasu Köyleri ile Çıldır ilçesine bağlı Kaşlıkaya Köyü ve Damal ilçesine bağlı Seyitören ve İkizdere köylerinde İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çiçek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmasının önemine vurgu yaptı. Köy yollarında standartların her geçen gün yükseldiğini ifade eden Vali Çiçek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, köylerde önceki yıl başladıkları beton yol yapımının bu yılda devam ettiğini söyledi.

Vali Çiçek, "Yapımı tamamlanan beton yollarımızı inceledik. Allah devletimize zeval vermesin. Yolda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Artık yapılan işleri sağlam yapma niyetiyle çalışmalar yapıyoruz. Buralara kaplama yollar yapsak daha az ömürlü ve sürekli bakım isteyen bir yol olurdu. Ama beton santrallerimiz sayesinde köylerimize beton yollar yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımız daha az maliyetle, daha uzun ömürlü yollara kavuşmuş oluyorlar. Yapılan yolların korunması ve kazaların yaşanmaması için vatandaşlarımızın hız sınırlarına riayet etmesini istiyoruz. Köylerimize ulaşımların rahatlaması için beton yollarımızı önemsiyoruz" dedi. - ARDAHAN