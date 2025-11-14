Haberler

Ardahan'da Beton Yol Yapım Çalışmaları Denetimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Göle, Damal ve Çıldır ilçelerindeki köylerde yürütülen beton yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Vali, köy yollarının standartlarının yükseldiğini ve vatandaşların güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması için bu çalışmaların önemine değindi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Göle, Damal ve Çıldır ilçelerine bağlı köylerde yapılan beton yol yapım çalışmalarını denetledi.

Vali Çiçek, Göle ilçesine bağlı Kalecik, Çakıldere ve Damlasu Köyleri ile Çıldır ilçesine bağlı Kaşlıkaya Köyü ve Damal ilçesine bağlı Seyitören ve İkizdere köylerinde İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çiçek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmasının önemine vurgu yaptı. Köy yollarında standartların her geçen gün yükseldiğini ifade eden Vali Çiçek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, köylerde önceki yıl başladıkları beton yol yapımının bu yılda devam ettiğini söyledi.

Vali Çiçek, "Yapımı tamamlanan beton yollarımızı inceledik. Allah devletimize zeval vermesin. Yolda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Artık yapılan işleri sağlam yapma niyetiyle çalışmalar yapıyoruz. Buralara kaplama yollar yapsak daha az ömürlü ve sürekli bakım isteyen bir yol olurdu. Ama beton santrallerimiz sayesinde köylerimize beton yollar yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımız daha az maliyetle, daha uzun ömürlü yollara kavuşmuş oluyorlar. Yapılan yolların korunması ve kazaların yaşanmaması için vatandaşlarımızın hız sınırlarına riayet etmesini istiyoruz. Köylerimize ulaşımların rahatlaması için beton yollarımızı önemsiyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.