Ardahan'da güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

Ardahan'da Vali Hayrettin Çiçek'in başkanlığında, 2025 yılının son 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendirme sunumlarının yapıldığı toplantıda, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler, yürütülen çalışmalar ve koordinasyon süreçleri değerlendirildi.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Hayrettin Çiçek, 2026 yılında da vatandaşların huzur ve güvenliğinin temini amacıyla güvenlik birimlerinin sahadaki etkinliğinin artırılarak, koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ARDAHAN