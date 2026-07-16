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Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla anıldı

Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla anıldı
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Ardahan'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

Ardahan'da ' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

Milli Egemenlik parkında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlar için dualar edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti İl Başkan vekili Mehmet Alkan, MHP Ardahan İl Başkanı Sevim Köseliören, Ardahan Üniversitesi Rektörü Öztürk Emiroğlu, Ardahan 25.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Sayın Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Oğuz Tüzün, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli yaptı. Çiçekli, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin gösterdiği birlik, beraberlik ve demokrasiye sahip çıkma iradesi bir kez daha vurgulandı dedi. Etkinlik kapsamında 15 Temmuz'u anlatan sinevizyon gösterimi izletildi, şiirler okundu ve kahramanlık türküleri seslendirildi.

Gece boyunca vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetine katılarak şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andı. Program, edilen duaların ardından saat 00.13'te camilerden sela okunmasıyla sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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