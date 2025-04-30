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Ardahan-Çıldır Karayolunda Kar Yağışı Etkili Oldu

Ardahan-Çıldır Karayolunda Kar Yağışı Etkili Oldu
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar yağışı nedeniyle tarım arazileri beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler zorluk yaşarken, karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarına başladı.

Ardahan- Çıldır karayolunda kar yağışı etkili oldu

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar etkili oldu.

Ardahan'da aralıklarla etkili olan sağanak, Ardahan-Çıldır karayolu Beyrehatun köyü mevkiinde yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte tarım arazileri beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri beyaza bürünen Ardahan-Çıldır kara yolunda kar küreme çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Yerel
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