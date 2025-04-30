Ardahan-Çıldır Karayolunda Kar Yağışı Etkili Oldu
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar yağışı nedeniyle tarım arazileri beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler zorluk yaşarken, karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarına başladı.
Ardahan- Çıldır karayolunda kar yağışı etkili oldu
ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar etkili oldu.
Ardahan'da aralıklarla etkili olan sağanak, Ardahan-Çıldır karayolu Beyrehatun köyü mevkiinde yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte tarım arazileri beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler zor anlar yaşadı.
Karayolları ekipleri beyaza bürünen Ardahan-Çıldır kara yolunda kar küreme çalışması başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Yerel